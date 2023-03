Urna Histórica de Arapongas recebe itens; saiba como participar

Da Redação

A Urna Histórica deverá ser reaberta nas comemorações dos 100 anos do município

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), informa que a Urna Histórica de Arapongas; que reúne itens que contam a história do município, está recebendo doações a serem armazenadas. A população pode depositar mensagens ou objetos na Urna até de outubro de 2023. A Urna Histórica deverá ser reaberta nas comemorações dos 100 anos do município de Arapongas, em 2047.

Em outubro do ano passado, durante um ato no gabinete do prefeito Sérgio Onofre, a urna foi aberta e revelou peças guardadas quando Arapongas completou 25 e 50 anos de emancipação. Na mesma oportunidade foi lançado Selo Comemorativo dos 75 Anos do município.

Como participar?

Os interessados podem ir até a Biblioteca Pública Machado de Assis (Rua Mutum S/N – Praça Cacilda Becker), na “Exposição da Urna Histórica” para depositar os itens. As visitações guiadas devem ser agendadas através do telefone: 3902-1224

