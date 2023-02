UPA 24 Horas recebe doação de cadeiras de rodas através do SIMA

Da Redação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, localizada na Rua Tico-tico Rei – do Jardim Caravelle, recebeu a doação de duas cadeiras de rodas. Desta vez, a ação partiu do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA).

No mês passado, a UPA recebeu outra doação de cadeiras de rodas, por meio do Rotary Club Arapongas. “As cadeiras contribuem com o atendimento prestado aos nossos pacientes. Ficamos gratos e emocionados com esses atos. Nosso muito obrigado”, disse o gerente do local, Juraci Leandro Junior.

O secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, também agradeceu o ato. “ Temos um grande fluxo de atendimento na nossa UPA 24 Horas e, atitudes como esta, fortalecem o serviço diário, contribuindo para boas condições de atendimento aos nossos pacientes. Atitudes que somam. Fica aqui todo o nosso agradecimento”, finalizou.

