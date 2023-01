UPA 24 Horas recebe doação de cadeiras de rodas através do Rotary Club

Da Redação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, localizada na Rua Tico-tico Rei – do Jardim Caravelle, recebeu nesta sexta-feira (13), a doação de duas cadeiras de rodas. A ação foi feita através do Rotary Club Arapongas. O ato foi acompanhado pelo gerente do local, Juraci Leandro Junior, além dos demais representantes e diretores do Rotary Arapongas, Vera Lucia Pereira de Oliveira e Luis Henrique Quessada.

"Uma atitude nobre, que vai dar auxílio nos atendimentos aos nossos pacientes. Recebemos com muito carinho”, disse Juraci. Atualmente, Rotary Club Arapongas tem como presidente Sandra Corrêa Mendonca - gestão 2022/2023.

PROJETO

Segundo o Rotary, o projeto “Mobilidade para todos” cresceu através da atuação de voluntários e empresas. A mobilização entregou mais de 2.000 cadeiras no ano, em 7 diferentes estados do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais). Há também uma parceria com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, onde as doações de cadeiras de rodas são destinadas aos indígenas em todo o país.

Em Arapongas, além da UPA 24 Horas, já foram beneficiadas com doações das cadeiras de rodas: o Hospital Irmandade Santa Casa, Honpar, Lar Santo Antônio e Unidade de Saúde do Conjunto Flamingos. “ Nosso projeto é atender todas as UBS’s de Arapongas e instituições que necessitam de cadeiras de rodas”, finaliza Vera Lucia.

