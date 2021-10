Da Redação

Unopar Arapongas inaugura clínica de fisioterapia

A população de Arapongas passa a contar com uma alternativa de serviços de saúde de qualidade: a clínica de fisioterapia da Unopar Arapongas. A unidade irá oferecer serviços de fisioterapia cardiorrespiratória, cardiovascular, neurofuncional, uroginecológica e pediátrica.

O coordenador do curso de Fisioterapia da Unopar Arapongas, Luiz Otavio Davanso, destaca que os serviços da nova clínica vão contribuir com a sociedade araponguense, principalmente no atual momento em que muitas pessoas precisam de fisioterapia devido às sequelas causadas pela Covid-19. “A nossa clínica conta com uma estrutura moderna, com acessibilidade e equipamentos de última geração para atender nossos pacientes com qualidade. É uma grande conquista para a cidade de Arapongas”, explica o coordenador.

De acordo com Davanso, os alunos da universidade continuarão atendendo os casos simples de fisioterapia nas Unidades Básicas de Saúde do município, no Centro Integrado de Saúde da Mulher (Cisam) e agora também no HONPAR, porém os casos que necessitam de atendimento mais complexos serão atendidos na clínica da Unopar. “Temos uma parceria de muitos anos com a prefeitura e com a clínica iremos auxiliar ainda mais o município no atendimento especializado. Além disso firmamos uma importante parceria com o HONPAR que atende pacientes contaminados com a Covid-19 e que necessitam de fisioterapia”, comenta.

Atendimentos no HONPAR

Os alunos do último semestre de fisioterapia que já foram imunizados com as duas doses da vacina contra o Coronavírus vão atuar durante o segundo semestre na UTI da Ala Verde do Hospital Norte Paranaense (HONPAR), local que atende exclusivamente pacientes contaminados pela Covid-19. Segundo o presidente da instituição, Umberto Tolari, o reforço vai contribuir muito com os atendimentos do hospital. “Essa parceria com a Unopar é extremamente benéfica para a nossa instituição e para os nossos pacientes, pois durante o internamento na UTI é necessário realizar uma série de exercícios de fortalecimento muscular e os alunos da universidade agora irão reforçar o atendimento aos nossos pacientes”, comenta Tolari.

Serviço: Clínica de Fisioterapia da Unopar

Endereço: a clínica de fisioterapia da Unopar está localizada no campus da instituição que fica na Rodovia Pr 218, Km 01, S/N, saída para Astorga - Jardim Universitário, Arapongas – PR.

Telefone: (43) 3172-7553

Atendimento: De segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00.