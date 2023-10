Uno furtado em Apucarana é recuperado em Arapongas pela PM

O veículo Fiat Uno de cor verde, furtado nesta quinta-feira (26), do estacionado no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, em Apucarana, no Norte do Paraná, foi recuperado na madrugada desta sexta-feira (27), em Arapongas.

O carro foi encontrado na Avenida Parque Industrial II. A Polícia Militar realizava patrulhamento quando avistou o Fiat Uno estacionado de maneira suspeita; a equipe checou o veículo e constatou o alerta de furto. Diante dos fatos, o carro foi encaminhado para a 22ª SDP para as providências.

Câmeras de segurança registraram o furto do Uno, que estava no estacionamento do Cisvir. Outro Uno verde, placas CLQ -2179, furtado do estacionamento do Cisvir na quarta-feira (25), também foi encontrado em Arapongas, no centro da cidade. Foram dois crimes envolvendo o mesmo modelo e, curiosamente, com a mesma cor: verde.



