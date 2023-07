Um mês após separação, ex-namorado agride e ameaça mulher em Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, foi acionada na madrugada deste sábado (15) após uma mulher ter sido vítima de agressões do ex-namorado. Um mês após a separação, o homem apareceu na residência da mulher, invadiu o local e a agrediu com chutes. Ele também causou estragos no carro da vítima.

A situação foi registrada por volta das 00h50, no bairro Novo Centauro. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou às autoridades que o relacionamento já acabou há aproximadamente um mês, mas que o ex não aceita o término. Ele manda mensagens pelo WhatsApp e não a "deixa em paz".

Nesta madrugada, o suspeito apareceu na casa da mulher, forçou o portão de entrada e invadiu o quintal. Nesse momento, a vítima saiu para ver o que estava acontecendo no seu imóvel e começou a ser xingada e agredida com chutes na região das pernas.

Ainda de acordo com B.O., as agressões só acabaram quando um amigo da vítima interviu e conteve o agressor. Bravo, o homem pegou uma garrafa e arremessou contra o vidro traseiro do carro da vítima, um Fiat Uno que ficou estragado.

O ex-namorado fugiu do local antes da chegada da PM de Arapongas. A vítima reclamou de dor nas pernas, mas não desejou atendimentos médicos. Ela foi orientada pelas autoridades.

