Um colégio aprova e outro veta modelo cívico-militar em Arapongas

Dos dois colégios de Arapongas, que participaram da consulta pública do Governo do Estado sobre a inclusão do modelo cívico-militar, somente o colégio Antonio Racanello Sampaio obteve votação necessária para a implementação do ensino. Já o colégio Irondi Mantovani Pugliesi, vetou o modelo em votação.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Mais quatro colégios de Apucarana devem receber ensino cívico-militar

Veja a votação abaixo:

continua após publicidade

Antonio Racanello Sampaio: 154 favoráveis e 183 contrários

Irondi Mantovani Pugliesi: 457 favoráveis e 71 contrários

Com o resultado, Arapongas passará a contar com um total de quatro colégios cívicos-militares. Atualmente os Colégios Marquês de Caravelas, Walfredo Silveira Correa e Francisco Ferreira Bastos, já possuem o modelo de ensino.

A consulta pública ocorreu entre terça (28) e quarta-feira (29). Estavam aptos a votar professores, funcionários e pais de alunos matriculados nas instituições de ensino. Segundo a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR), o resultado oficial está previsto para ser divulgado no dia 5 de dezembro. Em todo o Paraná, a consulta pública foi realizada em 127 colégios estaduais de 56 cidades.

Siga o TNOnline no Google News