UEL abre 30 vagas para curso superior gratuito de Gestão Pública EAD no polo de Arapongas

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Diferenciado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, na modalidade de Educação a Distância (EAD), com 30 vagas em Arapongas. Sob a organização da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), a seleção pública oferta um total de 150 vagas.

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Como participar

O processo seletivo é direcionado a candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou equivalente. A seleção vai ocorrer sem a necessidade de uma prova tradicional, e é baseada em duas prioridades de classificação.

O edital Prograd/Cops nº 046/2026 define as duas formas de classificação: a primeira é pela média obtida pelo candidato em uma das 10 últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a segunda, pela média obtida pelo estudante nas disciplinas cursadas ao longo do Ensino Médio ou equivalente.

Para concorrer, o interessado precisa ter obtido uma pontuação diferente de zero na prioridade de seleção escolhida.

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Vagas

As vagas estão vinculadas a polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em cinco municípios do Paraná. Embora o curso seja majoritariamente à distância, o edital estabelece que 10% da carga horária total deve ser cumprida em atividades presenciais, e outros 10% em atividades presenciais ou síncronas mediadas.

Além das 30 vagas em Arapongas, há também 30 para Apucarana; Jaguapitã e São João do Ivaí, com 20 vagas cada; e 50 vagas para Londrina. Cada inscrito deve selecionar apenas um polo e, em caso de aprovação, deve comparecer a este local para aulas práticas, avaliações ou atividades de laboratório.

Do total de 150 vagas, 72 pertencem ao sistema universal. As demais seguem o modelo de ações afirmativas: 30 para estudantes de escola pública, 30 a pessoas negras que também vêm da rede pública, 9 para negros sem recorte de trajetória escolar e 9 reservadas a pessoas com deficiência.

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Candidatos que se declararem negros passam por banca de heteroidentificação na fase de pré-matrícula. Caso a comissão não confirme os traços fenotípicos, a vaga é perdida, e o próximo classificado é convocado.

Pessoas que já concluíram um curso superior não podem disputar as vagas de escola pública nem a reserva Pessoa com Deficiência (PcD), mas seguem aptas à ampla concorrência e ao segmento de negros irrestritos.

Cronograma

As inscrições podem ser feitas até 23h59min do dia 3 de junho de 2026, exclusivamente pelo site da Cops . No formulário, o interessado deve indicar o polo de apoio desejado e a prioridade pela qual deseja concorrer e anexar os documentos obrigatórios.

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Aqueles que optarem por concorrer através do Histórico Escolar (Segunda Prioridade) deverão enviar, via upload no momento da inscrição, um arquivo único em formato PDF contendo o Histórico Escolar completo (com as médias de todas as disciplinas) e o certificado de conclusão do Ensino Médio. Ao finalizar o procedimento, a recomendação é imprimir o comprovante de inscrição para salvaguarda.

Quem optar pelo Enem, deve informar número de inscrição e ano da prova. Já quem usa histórico escolar, precisa enviar um único PDF contendo o documento completo mais o certificado de conclusão. Se houver duas ou mais inscrições de um mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF), vale a última submetida.

Caso o nome do candidato não conste na lista de inscritos divulgada no dia 8 de junho, há prazo de um dia útil para enviar uma cópia do comprovante de inscrição para o e-mail cops@uel.br a fim de regularizar a situação. Consulte a página oficial para mais detalhes do processo seletivo.

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O resultado da primeira convocação sai em 17 de junho de 2026. A pré-matrícula on-line acontece de 19 a 23 de junho. Na sequência, a UEL publicará novas listas enquanto houver vagas não preenchidas.