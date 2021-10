Da Redação

UBS’s que farão atendimentos alusivos ao Outubro Rosa

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está desenvolvendo um calendário especial de atendimentos voltados ao Outubro Rosa - campanha anual que tem por objetivo alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer do colo de útero. Ampliando o acesso às mulheres, Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) farão atendimentos específicos, neste sábado, 16.

Veja a programação:

UBS Aricanduva (R. Caiapó - Aricanduva, Arapongas)

DIA: 16/10 – SÁBADO

HORÁRIO – Das 9h00 às 17h00

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo, agendamento de mamografia, entre outros.

UBS São Vicente (R. Tico Tico, 510 - Centro, Arapongas)

DIA: 16/10 – SÁBADO

HORÁRIO – Das 9h00 às 17h00

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo, agendamento de mamografia, entre outros.

UBS Triânuglo (R. Pardal, 348 - Vila Triangulo)

DIA: 16/10 – SÁBADO

É preciso ligar para agendar horário. TELEFONE: 3902-1236.

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo, agendamento de mamografia, entre outros.

UBS Columbia (Rua Pato Bravo, 420 - Jardim Columbia)

DIA: 16/10 – SÁBADO

HORÁRIO: Das 09h às 15h

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Del Condor (R. Jacuguacu, 88 - Conj. Flamingos)

DIA: 16/10 – SÁBADO

HORÁRIO: Das 08h00 às 16h00

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS San Raphael (R. Maitaca Roxa, 400 - Conj. Sao Raphael)

DIAS: 16/10 (SÁBADO), 23/10 (SÁBADO)

HORÁRIO: das 08h30 às 16h00

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Ulisses (R. Furriel, 180 - Jardim Baroneza)

DIA: 16/10 (SÁBADO)

HORÁRIO: das 08h00 às 12h00/ das 13h às 16h

ATENDIMENTOS: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.