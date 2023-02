UBS Petrópolis realiza campanha de preventivo neste sábado (25)

Da Redação

A UBS fica localizada na ua Garrincha do Mato Grosso, n° 933 no Jardim das Perobas

Buscando ampliar o atendimento, a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Petrópolis promove no próximo sábado (25) o "Carnaval da Saúde", que consiste em uma campanha de preventivo.

No dia, haverá ainda a realização de consultas médicas, testes rápidos, aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

“Será um dia especial voltado para a saúde das mulheres. Com exames de rotina, podemos ter um bom acompanhamento em saúde. Chamamos as mulheres para que participem deste momento”, falou o secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Jr.

As mulheres que tiverem interesse em participar da campanha, devem realizar o agendamento através do telefone 3172-0245. A UBS fica localizada na ua Garrincha do Mato Grosso, n° 933 no Jardim das Perobas.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

