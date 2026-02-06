UBS Lauane Raio Sereno é inaugurada em clima de emoção em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou na manhã desta sexta-feira (06) a Unidade Básica de Saúde (UBS) Guadalupe, que passa a se chamar Lauane Raio Sereno. A solenidade foi marcada por emoção dos familiares e amigos da homenageada.

O secretário da Saúde de Arapongas, Carlos Eduardo Arruda, enalteceu os investimentos promovidos nos últimos anos no setor. “Agradeço à administração pela autonomia e suporte para que possamos realizar melhorias e investimentos na saúde da população. Em Arapongas, no ano de 2025, foram registradas no Centro de Especialidades Jaime de Lima e nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) aproximadamente 38.500 consultas. Em nossas UBS, foram mais de 195 mil consultas. Em relação às consultas de urgências, registramos mais de 399 mil consultas. Arapongas tem uma estrutura gigante, garantindo consultas todos os dias”, destacou.

A nova UBS conta com parceria da Faculdade Honpar, através do Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPS). Esse contrato visa o investimento junto ao município e o Governo do Estado, conforme explica o médico Humberto Tolari, presidente da instituição de ensino. “Além da infraestrutura, essa parceria fortalece a saúde pública frente aos desafios vivenciados pelos profissionais. Atuação de nossos alunos na saúde pública municipal colabora para um serviço de qualidade e uma resposta rápida aos munícipes. Através desde convênio, estamos investindo de forma significativa, onde, através desde valor, conseguimos equipar a nova Unidade Básica de Saúde”, ressaltou.

Sérgio Onofre, superintendente-geral de Apoio aos Municípios na Casa Civil, lembrou da trajetória da jovem Lauane Raio Sereno. “Eu tenho certeza que essa UBS vai beneficiar muito essa comunidade. Ao acompanhar o sofrimento da Lauane, que foi tratada no Hospital do Norte Paranaense (Honpar), hoje tem seu legado eternizado em uma unidade de saúde, que recebe investimento do Honpar. Lauane, além de uma jovem de força, todos dias desempenhava com orgulho seu trabalho no cuidado ao próximo em seu Studio de Pilates. Esse investimento consolida ainda mais a nossa posição como referência em saúde no Paraná”, comentou.

A diretora-geral da Saúde, Sandra Onofre, entregou uma homenagem em nome da Administração para Mariluci Raio Xavier, mãe de Lauane. “A Lauane sempre cuidou de todos com muito carinho e amor. Ver sua história sendo eternizada não tem preço. Obrigada, prefeito Rafael Cita, por dar esse presente à nossa família. Arapongas segue avançando muito na saúde, desde a gestão do Sérgio Onofre, e não parou com você”, disse.

Rafael Cita fez o pronunciamento mais emocionado. Ele lembrou de uma missa da qual participou e pôde ver o momento difícil pelo qual passavam os familiares. “A história da Lauane é um exemplo de coragem, fé e amor pela vida. Mesmo tão jovem, ela enfrentou uma batalha difícil com uma força que tocou toda a nossa cidade. Sua luta nos ensinou sobre resiliência, esperança e união. Arapongas se solidariza com a família e os amigos e guarda a memória da Lauane como um símbolo de determinação e luz, que continuará inspirando a todos nós. Tenho a certeza que, com essa UBS, vamos poder salvar a vida de muitas mulheres de Arapongas e sei que lá do céu ela está olhando e muito contente, pois sua história será eternizada em um espaço totalmente preparado, voltado ao cuidado de quem mais precisa”, acrescentou.

A solenidade contou ainda com a participação do pai de Lauane, Ellardy Saddi Sereno, da irmã Lalume, além de outros familiares e amigos. Também marcaram presença o subtenente Da Silva, do Corpo de Bombeiros de Arapongas, dr. Roberto Koch, alunos da Faculdade de Medicina Honpar, de Arapongas, do presidente da Câmara, Márcio Nickenig, vereadores, secretários municipais e outras lideranças.

UBS

São 311,05 m², do tipo porte 1, que contemplam sala de recepção e espera, sanitários, consultórios, salas administrativa, de aplicação de medicamentos, de imunização, de inalação, de curativos/suturas/coleta de material, consultório odontológico, copa e espaços para estoque, depósito e desinfecção.

A nova construção foi nomeada Lauane Raio Sereno.

LAUANE RAIO SERENO

A homenageada nasceu em 18 de agosto de 1994, no Hospital Santa Casa de Arapongas. Filha de Ellardy Saddi Sereno e Mariluci Raio Xavier. Estou no Colégio Bom Jesus de Arapongas. Fisioterapeuta formada pela Faculdade de Apucarana (FAP), proprietária do Studio Lauane Sereno Pilates e Fisioterapia, em que exerceu a profissão com dedicação e compromisso. Faleceu em 31 de maio de 2025, aos 30 anos, vítima de câncer ginecológico.