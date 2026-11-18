Cadela de pelagem preta com sinais brancos no focinho faz uso contínuo de remédios; quem tiver pistas pode avisar diretamente nos comércios locais

Uma família de Arapongas, no norte do Paraná, realiza buscas para encontrar uma cadela idosa que desapareceu nas proximidades do Conjunto San Rafael 5. O animal, que atende pelo nome de Mila, tem 16 anos e exige cuidados especiais por fazer uso contínuo de medicamentos. Preocupados com a saúde e a integridade física da cachorra devido à idade avançada, os tutores anunciaram o pagamento de recompensa para quem localizar ou fornecer informações concretas que levem ao paradeiro dela.

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De acordo com o material de divulgação compartilhado pelos familiares, Mila é de porte pequeno, possui pelagem preta e apresenta pelos grisalhos característicos da idade na região do focinho e ao redor dos olhos. Os donos reforçam que o retorno rápido do animal para casa é fundamental para a manutenção do tratamento médico e pedem o apoio da comunidade local para ajudar na identificação da cadela pelas ruas do bairro e adjacências.

Quem tiver qualquer notícia sobre a cachorra pode entrar em contato diretamente com a família por meio dos telefones (43) 99660-3461, (43) 99974-6777, (43) 99120-3979 ou (43) 99970-4553. Além das linhas telefônicas, os tutores disponibilizaram pontos de apoio comercial na região para receber recados presencialmente, sendo eles o Mercado Alexandre e a Padaria Bom Bolo, ambos situados no bairro São Raphael 5, além do Atacadão das Carnes, localizado no Conjunto Flamingos 3.