Tutora leva multa de R$ 3,5 mil por deixar pitbulls soltos na rua em Arapongas

Ocorrência no Jardim Dona Pina foi registrada após denúncias de ataques a outros bichos; dona já havia sido alertada







Uma tutora foi multada em R$ 3.591,90 em Arapongas, no norte do Paraná, por permitir que seus dois cães da raça pitbull ficassem soltos em via pública. A autuação foi aplicada pela equipe do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal, e o caso foi registrado no sistema da corporação na terça-feira (29) sob a natureza de maus-tratos a animais.



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A situação ocorreu no bairro Jardim Dona Pina. De acordo com as informações da Guarda Municipal (GM), as equipes foram acionadas para verificar denúncias de que os cães tinham acesso livre à rua e estariam atacando outros animais na vizinhança.

Cães foram filmados em uma rua de Arapongas - Foto: Reprodução Cães foram filmados em uma rua de Arapongas - Foto: Reprodução

No local, os agentes constataram que a tutora já havia sido orientada em uma visita anterior sobre a necessidade e a obrigação de manter os pitbulls presos no imóvel. Como a recomendação foi ignorada e os cães continuavam soltos na rua, os guardas decidiram aplicar a punição.

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A multa ambiental corresponde a dez Unidades Fiscais de Arapongas (UFAs). Todo o procedimento foi embasado por fotos e vídeos anexados à denúncia, comprovando que os animais permaneciam fora do portão.

A responsável foi informada de que tem um prazo de 30 dias para apresentar uma justificativa ou defesa. Com o registro finalizado, o caso segue agora para os trâmites administrativos da prefeitura.