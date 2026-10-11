Turma do Pagode e Marcos & Belutti voltam a lotar Expoara no 2º dia da ExpoArapongas

Mais um dia de casa cheia na ExpoArapongas 2026 para receber em grande estilo a Turma do Pagode e Marcos & Belutti na noite de sábado (10) e celebrar oficialmente os 79 anos de Arapongas. O público foi chegando aos poucos e lotou o Expoara para receber, com muito carinho e animação, as atrações do segundo dia de shows.

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A noite começou com a animação de JhoJho Barreiro, e atração local É do Nosso Jeito, grupo de pagode e samba que nasceu no Conjunto Flamingos em Arapongas. Em seguida, o prefeito Rafael Cita, acompanhado da primeira-dama, Gabriela Dezam Fernandes Cita, pediu aos presentes para rezar uma oração do Pai Nosso e cantar os parabéns pelo “aniversário de 79 anos da nossa amada Arapongas, pela nossa cidade abençoada”.

Com a Turma do Pagode, a plateia foi ao delírio com os sucessos da banda, como “Bebe e Vem Me Procurar/Quem Ama Sente Saudade”, e “Sua Mãe Vai me Amar”, e também transitou por diversos ritmos como pop e rock.

No intervalo, Rafael Cita foi convidado pelo apresentador JhoJho Barreiro a fazer uma declaração de amor: “Arapongas é o amor da minha vida. E quando você ama, você cuida, trabalha, entrega. Arapongas, 79 anos: Eu te amo, Arapongas!”.

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Marcos & Belutti emocionaram e também mostraram toda a experiência de quase 20 anos de carreira, com músicas consagradas como “Domingo de Manhã”. Houve uma parte de “modão sertanejo”, com sucessos de outras duplas como Gian & Giovani e Rick e Renner, e pagode, com “P do Pecado”, do grupo Menos e Mais e Simone Mendes. A dupla convidou uma fã que anunciou em um cartaz que havia viajado 600 quilômetros para realizar o sonho de cantar com eles, e ainda relembrou que já havia vindo para Arapongas em 2011, ano em que a música “Sem Me Controlar” foi lançada.

TERCEIRO DIA

A Prefeitura de Arapongas convida a todos para o último dia de ExpoArapongas neste domingo (11). A festa, que promete atrair o público de Arapongas e região, iniciou na sexta-feira (09) e segue até domingo (11), no Expoara Centro de Eventos (Rua Guaratinga, nº 4455, Parque Industrial II), com valor de estacionamento fixo a R$ 25, bebidas a preços tabelados e atrações para todos os gostos. A entrada vai ter preço simbólico de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão transformados em cestas básicas a serem doadas a entidades e famílias necessitadas através da Assistência Social.

No terceiro dia da ExpoArapongas, os portões serão abertos a partir das 18h, com Espaço Gastronômico. Haverá shows com artistas locais, Jennifer & Stephany, Luan Pereira e JirayaUai.

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Saiba um pouco mais de cada artista:

JENNIFER & STEPHANY

Dupla sertaneja formada por irmãs de Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Inspiradas pelo pai, que também é cantor, são também conhecidas como “As Gurias”. Desde crianças, tinham o sonho de seguir os passos dele e começaram a acompanhá-lo para fazer shows em bares. Em 2022, lançaram "Hoje Eu Beijo'', e o primeiro DVD veio em 2023, a “Revoada das Gurias”, que trouxe sucesso do single “Cachorro”, com participação de Luan Pereira. No mesmo ano, foi lançada “Príncipe Encantado”, que conta milhões de visualizações nas plataformas digitais, com participações do cantor Luan Pereira e Kevi Jonny, segundo o perfil delas no Deezer.

JIRAYAUAI

DJ e produtor musical goiano, é reconhecido como o "Cowboy do Eletrofunk" pelo estilo único que mistura funk com música eletrônica e sertaneja. Segundo a biografia disponibilizada no Spotigy, iniciou a trajetória no projeto Monster Bass ao lado de DJ Wam Baster, destacando-se na cena nacional como um dos pioneiros do Eletrofunk. Já foi abraçado pelas maiores festas de peão do Brasil, como Barretos, Colorado, Goiânia, Londrina, Rio Verde, entre outras.

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Tem músicas com artistas como Gusttavo Lima, Murilo Huff, César Menotti e Fabiano, Felipe Araújo, Luan Pereira, Guilherme e Benuto, Rionegro e Solimões, Zé Ricardo e Thiago, André e Adriano, e muitos outros. Possui hits como "Olha O Trem", que superou 70 milhões de streams, e uma performance de palco marcante, tornou-se figura central em grandes festivais como Henrique e Juliano Em Casa, Villa Mix, RAPMIX, Luan City, Universo Alegria. Já fez 03 turnês internacionais.

LUAN PEREIRA

Cantor e compositor brasileiro, nascido em Suzano (SP), em 18 de agosto de 2003. Iniciou a carreira musical em 2021 e se destacou rapidamente no cenário do agronejo e sertanejo universitário, sendo reconhecido pela voz grave e estilo único. Com letras irreverentes e voz grave, segundo o perfil no Apple Music, mistura agronejo com elementos do funk ostentação, arrocha e batidas eletrônicas. Em 2023, conquistou visibilidade com o sucesso "Dentro da Hillux", que alcançou o segundo lugar na Billboard Brasil Hot 100 e o topo do Spotify Brasil. É considerado uma das grandes promessas da música brasileira, com diversos hits colaborativos e singles de sucesso. Em 2024, lançou "Eu Sou Sentimento" em parceria com Luan Santana.

EXPOARAPONGAS 2026 – PROGRAMAÇÃO

DOMINGO

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