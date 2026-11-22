Um homem precisou ser imobilizado com o uso de uma arma de choque na madrugada deste domingo (22) após causar confusão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Aeroporto, em Arapongas. Visivelmente alterado, ele atrapalhou o funcionamento do hospital e reagiu com agressividade contra as equipes de segurança.

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A Polícia Militar foi chamada ao local por funcionários da unidade de saúde. O paciente havia sido levado à UPA por uma ambulância após se envolver em uma briga na Praça Mauá, momentos antes. Segundo os enfermeiros, o homem se recusou a receber cuidados médicos, mas também não quis ir embora do local, passando a tumultuar o ambiente e a prejudicar o plantão.

Quando os policiais chegaram, encontraram o rapaz na frente do hospital, onde já estava sendo acompanhado por agentes da Guarda Municipal. Ao ser questionado, o homem alegou que havia apanhado na praça por estar "pregando a palavra de Deus" e reclamou que os agressores teriam quebrado o seu celular.

Apesar da justificativa, as autoridades constataram que ele aparentava estar sob forte efeito de drogas, repetindo frases desconexas e demonstrando muita agitação. Como o nível de hostilidade contra os policiais aumentou durante a tentativa de diálogo, a equipe precisou disparar a arma de choque para conseguir algemá-lo e garantir a segurança de todos ao redor.

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Já contido, o rapaz foi levado novamente para o interior da UPA. Ele foi avaliado pelo médico plantonista e medicado com sedativos. O paciente permaneceu internado até se acalmar por completo, e a polícia encerrou a ocorrência após a situação ser normalizada no hospital.