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TRÂNSITO

Tripla colisão deixa criança ferida na BR-369 em Arapongas

Ocupantes de dois carros envolvidos deixaram o local sem prestar socorro.

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 15:32:52 Editado em 04.06.2026, 16:47:57
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Tripla colisão deixa criança ferida na BR-369 em Arapongas
Autor Equipes de resgate atenderam o acidente na BR-369 - Foto: colaboração/TNOnline

Uma colisão envolvendo três veículos deixou uma criança ferida no início da tarde desta quinta-feira (4) na BR-369, em Arapongas, norte do Paraná. O acidente ocorreu próximo ao Monumento do Trópico de Capricórnio e mobilizou equipes de resgate.

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A vítima, que tem 10 anos, ocupava um Ford Ka com três adultos de 40, 74 e 81 anos. O carro transitava no sentido Apucarana quando dois veículos que seguiam à frente colidiram. Na sequência, um destes carros atingiu o Ford Ka.

Com a batida, o veículo rodou na pista, chocou contra a defensa metálica e parou no sentido contrário da rodovia. Os ocupantes dos outros dois carros deixaram o local sem prestar socorro.

O atendimento foi realizado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Arapongas e por agentes da concessionária Motiva Paraná. Os três adultos que estavam no Ford Ka recusaram encaminhamento ao hospital.

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acidente de transito ARAPONGAS BR 369 Emergência veículos envolvidos vítima ferida
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