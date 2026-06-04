Tripla colisão deixa criança ferida na BR-369 em Arapongas

Uma colisão envolvendo três veículos deixou uma criança ferida no início da tarde desta quinta-feira (4) na BR-369, em Arapongas, norte do Paraná. O acidente ocorreu próximo ao Monumento do Trópico de Capricórnio e mobilizou equipes de resgate.

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A vítima, que tem 10 anos, ocupava um Ford Ka com três adultos de 40, 74 e 81 anos. O carro transitava no sentido Apucarana quando dois veículos que seguiam à frente colidiram. Na sequência, um destes carros atingiu o Ford Ka.

Com a batida, o veículo rodou na pista, chocou contra a defensa metálica e parou no sentido contrário da rodovia. Os ocupantes dos outros dois carros deixaram o local sem prestar socorro.



O atendimento foi realizado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Arapongas e por agentes da concessionária Motiva Paraná. Os três adultos que estavam no Ford Ka recusaram encaminhamento ao hospital.