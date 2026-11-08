Trio suspeito de furtar motos em Apucarana é pego pela PM em Arapongas
Dois homens e um menor de idade foram detidos e três motos foram recuperadas e devolvidas aos donos
Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido suspeitos de envolvimento no furto de três motocicletas furtadas em Apucarana na tarde deste domingo (09), durante uma operação da Polícia Militar (PM) que mobilizou equipes da 7ª Companhia em Arapongas (PR).
📰 LEIA MAIS: Apucarana se despede de Luiz Hirose e empresário recebe homenagens
A ação contou com a participação de equipes de diferentes setores da PM, incluindo a Rotam e o setor de Inteligência. Os policiais realizaram diligências e abordagens ao longo do dia para identificar os envolvidos e localizar os veículos.
A partir de informações levantadas durante a operação, os policiais conseguiram identificar os suspeitos e chegar aos locais onde as motocicletas estavam escondidas. Uma delas foi encontrada em uma área de mata.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
Os dois homens e o adolescente foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis. As três motocicletas foram recuperadas e devolvidas aos proprietários.