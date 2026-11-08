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OPERAÇÃO

Trio suspeito de furtar motos em Apucarana é pego pela PM em Arapongas

Dois homens e um menor de idade foram detidos e três motos foram recuperadas e devolvidas aos donos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Trio suspeito de furtar motos em Apucarana é pego pela PM em Arapongas
Autor Foto: TNOnline

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido suspeitos de envolvimento no furto de três motocicletas furtadas em Apucarana na tarde deste domingo (09), durante uma operação da Polícia Militar (PM) que mobilizou equipes da 7ª Companhia em Arapongas (PR).

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A ação contou com a participação de equipes de diferentes setores da PM, incluindo a Rotam e o setor de Inteligência. Os policiais realizaram diligências e abordagens ao longo do dia para identificar os envolvidos e localizar os veículos.

Trio suspeito de furtar motos em Apucarana é pego pela PM em Arapongas
AutorFoto: TNOnline

A partir de informações levantadas durante a operação, os policiais conseguiram identificar os suspeitos e chegar aos locais onde as motocicletas estavam escondidas. Uma delas foi encontrada em uma área de mata.

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Os dois homens e o adolescente foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis. As três motocicletas foram recuperadas e devolvidas aos proprietários.

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