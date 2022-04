Da Redação

Trio é preso em Apucarana após roubar casa em Arapongas

Três homens foram presos nesta quarta-feira (16), no Jardim Paulista, em Arapongas, após roubarem uma casa e levarem eletroeletrônicos, dinheiro, objetos pessoais e um Honda/Fit prata. De acordo com a Polícia Militar (PM), os homens estavam armados com armas de fogo durante a ação. O veículo furtado já foi recuperado pelas equipes Rotam/Rocam, em meio a um matagal.

Após serem informados do roubo e de onde os objetos furtados poderiam estar, os policiais se deslocaram até a casa do suspeito e conversaram com a irmã dele. A mulher disse que o irmão passou pelo endereço, acompanhado de outros dois homens, descarregou os produtos e fugiu em seguida.

Momentos depois, a PM recebeu a informação de que os envolvidos no roubo estariam em Apucarana. Chegando no endereço, conforme o boletim, os policiais encontraram os três homens, além dos objetos levados da casa de Arapongas. De acordo com a PM, o trio assumiu ter cometido o crime e informou onde as armas de fogo usadas no roubo estavam.

Ainda conforme o relatório, um dos envolvidos trabalhava como jardineiro na casa alvo do roubo, ficando evidente o envolvimento na ação criminosa. Os três homens foram presos e encaminhados para a delegacia.