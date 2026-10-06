Trio é flagrado vendendo crack em operação policial em Arapongas

Uma denúncia sobre o comércio ilegal de entorpecentes mobilizou equipes da Polícia Militar e resultou na apreensão de porções de crack e na condução de um adolescente à delegacia no início da tarde desta segunda-feira (5), no bairro Mônaco, em Arapongas.

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A equipe patrulhava as imediações da Rua Biguatinga com o objetivo de combater o tráfico na região quando avistou três suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, o grupo demonstrou comportamento suspeito, o que motivou a abordagem.

Na busca pessoal, os policiais encontraram duas pedras de crack com o grupo. Ao serem questionados, os abordados admitiram a venda da droga e indicaram o local onde o restante do material ficava escondido: em frente e dentro de uma residência próxima. No local, foram encontradas mais porções preparadas e embaladas para a venda, somando 13 pedras do entorpecente, que pesaram duas gramas no total.

Diante dos fatos, um adolescente envolvido no caso foi apreendido e encaminhado, acompanhado de sua mãe, à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, onde ficou à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legais.