Três pessoas são detidas com crack e maconha em Arapongas

As ocorrências foram registradas no Jardim Aeroporto e Vila Sampaio

Três pessoas foram detidas com drogas para consumo na tarde desta terça-feira (20) em Arapongas, durante patrulhamento pelo Jardim Aeroporto e Vila Sampaio.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 13h15 enquanto a Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pelo Jardim Aeroporto, momento em que a equipe avistou um homem em atitude suspeita.

A equipe abordou o rapaz e durante revista pessoal, foi localizado com ele, uma porção de crack, que após pesada totalizou 0,28 gramas. O homem foi conduzido ao cartório da Polícia Militar para a confecção do termo circunstanciado.

Os outros dois homens foram detidos na Vila Sampaio por volta das 14h40, quando a PM em patrulhamento pelo local visualizou uma motocicleta com a placa de identificação dobrada, na moto estava dois homens.

Em revista pessoal com um dele foi encontrado uma porção de maconha que após pesado totalizou 14 gramas. Com o outro rapaz foi localizado um cigarro de maconha, pesando 1,4 gramas. Os dois foram encaminhados para a 7ª CIPM para a lavratura do termo circunstanciado de infração penal. A motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran devido a irregularidades, administrativas.

