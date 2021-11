Da Redação

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas realizou a prisão de três homens na manhã desta terça-feira (23), por furto qualificado e dano ao patrimônio público. Eles estavam furtando fios de energia elétrica de um prédio em manutenção na cidade.

De acordo com a GM, a equipe foi acionada por moradores que viram os homens invadindo o prédio público. Na entrada do local, os GMs encontraram um homem de 30 anos e em revista nos pertences, havia uma certa quantidade de fios elétricos. Mais adiante, no piso superior do prédio, a equipe encontrou outro homem, de 23 anos, que estava segurando uma sacola cheia de fios elétricos. Por fim, os agentes ouviram um barulho no forro do prédio, e lá encontraram outro homem, de 24 anos, com uma serrinha e uma faca, fazendo a retirada de mais fios.

Diante do flagrante, os três foram encaminhados para a delegacia da cidade. Em vídeo, o GM Vagner Oliveira conta como foi a ocorrência. Assista:

Três homens são presos furtando fios elétricos em Arapongas - Vídeo por: Reprodução