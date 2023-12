Três homens são presos furtando cabos telefônicos em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Três homens, de 23, 28 e 30 anos, foram presos pela Guarda Municipal de Arapongas na manhã deste sábado, na região da Vila São João, em Arapongas. Conforme o relatório de ocorrências, a equipe RPA GM estava em patrulhamento na região e avistou um rapaz de 23 anos sentado em uma motocicleta. Ao conversar com ele, a equipe notou o nervosismo e que ele olhava insistentemente para o fim da rua.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Quenianos são campeões no feminino e no masculino da corrida

Ao verificar, a corporação encontrou mais dois homens, de 28 e 30 anos, os quais afirmaram estar prestando serviço a uma telefonia, porém não apresentaram ordem de serviço, ou qualquer documentação relacionada ao serviço. Em contato com a empresa, um representante alegou não ter serviços programados para essa data e região.

continua após publicidade

Os abordados relataram que puxaram mais de 100 metros de cabos telefônicos com as mãos e, posteriormente, usaram a serra para fracioná-los, porém foi verificado em vídeo monitoramento que usaram um veículo para arrastar esses cabos. No interior deste veículo, já havia mais uma quantidade de cabos.

Diante dos fatos, os três abordados foram conduzidos à 22ª SDP para maiores esclarecimentos. Os veículos foram recolhidos ao pátio da 7ª CIPM.

Siga o TNOnline no Google News