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TRÂNSITO

Três ficam feridos após acidente entre dois carros na PR-444 em Arapongas

Colisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17) na altura do quilômetro 6 da rodovia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Três ficam feridos após acidente entre dois carros na PR-444 em Arapongas
Autor Veículos se envolveram no acidente nesta madrugada de segunda-feira - Foto: PRE

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (17), na PR-444, em Arapongas. A batida aconteceu por volta da 1h da manhã, na altura do quilômetro 6 da rodovia, após uma manobra irregular na pista, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

-LEIA MAIS: Motorista fica ferido após colidir com carreta e capotar carro na BR-369 em Arapongas

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Os dois os veículos viajavam no mesmo sentido, de Arapongas em direção a Mandaguari. Conforme a polícia, o acidente ocorreu no momento em que o motorista de um Volkswagen Gol, que seguia à frente, tentou virar à esquerda para fazer um retorno. Durante a manobra, ele acabou sendo atingido na lateral por um Volkswagen Tera, que vinha logo atrás.

A PRE constatou no local que o condutor do Gol, um homem de 47 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele sofreu ferimentos leves, assim como a motorista do outro veículo, de 38 anos, e o passageiro dela, um jovem de 21.

As três vítimas foram socorridas pelas equipes de resgate e encaminhadas para atendimento médico no Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas. Como os motoristas precisaram ser levados imediatamente ao hospital, o teste do bafômetro não foi realizado no local da batida.

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acidente ARAPONGAS PR 444
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