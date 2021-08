Da Redação

Três Escolas Municipais preparam retorno das aulas

Nesta segunda-feira, 02, a Escola Municipal Dr. Antônio Grassano Junior, do Cj. Alto da Boa Vista, a Escola Municipal Drª Maria Hercília Horácio Stawinski, do Conj. Padre Bernardo Merckel, e a Escola Municipal José de Carvalho, na região do Tropical, realizam os ajustes finais para a retomada das aulas em sala, em sistema híbrido, ou seja, com revezamento de alunos, a partir desta terça-feira, 03.

As atividades remotas para os estudantes que permanecerão, nesta semana, com as aulas em casa também já foram entregues. O modelo das aulas híbridas terá uma fase experimental de 25 dias. “Tudo transcorrendo de maneira positiva, teremos também o retorno gradativo nas demais escolas municipais. As salas de aula e demais espaços já estão equipados para um retorno cuidadoso. Profissionais da saúde estarão pelo menos duas vezes na semana realizando testagens e acompanhamentos dos alunos e trabalhadores nas escolas”, disse o secretário da Educação, professor Peta. Por enquanto, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’S) e demais Escolas Municipais permanecerão com as aulas em casa.

CUIDADOS

As escolas que retornarão com as atividades presenciais (sistema híbrido) já estão preparadas em relação aos cuidados sanitários contra a Covid-19. Totens de álcool em gel estão por todas as partes. As salas de aulas também estão adaptadas, com distanciamento das carteiras escolares.

Cartazes de orientações quanto ao uso de máscaras e distanciamento social já foram colados logo na entrada dos estabelecimentos com os dizeres “Seja bem-vindo à Escola! Mas a pandemia não acabou. Use máscara, higienize as mãos com álcool 70% e evite o contato físico” ou “Bem-vindo à Escola, mas respeitando a sua saúde e a saúde dos outros”.