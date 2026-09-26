Três cobras são capturadas na área urbana de Arapongas; uma delas viajou escondida em carga de SC

A equipe ambiental da Guarda Municipal de Arapongas registrou um dia atípico nesta sexta-feira (25) com o resgate de três cobras em diferentes pontos da área urbana. Em um intervalo de pouco mais de oito horas, os agentes foram acionados para capturar uma cobra-cipó, uma cascavel e uma cobra-cega. Todos os animais foram recolhidos em segurança e destinados a áreas de preservação ambiental sem que houvesse qualquer incidente durante os atendimentos.

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A primeira ocorrência foi registrada por volta das 10h, na Rua Jacutinga, na região central da cidade. Funcionários de uma empresa acionaram a corporação após encontrarem uma cobra-cipó presa a uma fita adesiva em uma cuba de lavatório. Segundo os trabalhadores, o animal chegou ao local acidentalmente, escondido em uma carga transportada de Santa Catarina. A equipe fez o resgate e encaminhou o réptil à Secretaria do Meio Ambiente, onde um fiscal avaliou as condições de saúde do animal e assumiu a responsabilidade de devolvê-lo à natureza.

No final da tarde, às 17h49, uma nova mobilização ocorreu também no centro, desta vez na Rua Falcão. Durante um patrulhamento, a equipe foi abordada por um motorista que avistou uma cobra perto de um restaurante. Os agentes constataram que se tratava de uma cascavel, espécie peçonhenta, que estava abrigada na entrada da garagem de um edifício. O resgate foi feito de imediato e a serpente foi transportada com segurança para ser solta em uma região de mata nativa, distante do convívio urbano.

Logo em seguida, às 18h33, a central de operações despachou a viatura para o Conjunto Ulisses Guimarães, na Rua Dituí. Um morador relatou a presença de animais silvestres no quintal de sua residência. No local, a equipe identificou e capturou uma cobra-cega, que foi levada para seu habitat natural. O morador informou que havia uma segunda cobra da mesma espécie no quintal, mas ela acabou fugindo para o interior de um buraco no muro de tijolos. Como não foi possível realizar o resgate deste segundo animal, os agentes orientaram o residente a acionar novamente a corporação caso ele reapareça.

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A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, por meio da Guarda Municipal de Arapongas, reforça a importância de não tentar capturar ou ferir animais silvestres encontrados na cidade. A corporação mantém um canal de atendimento 24 horas para denúncias de crimes ambientais e pedidos de resgate. A população pode entrar em contato com a central pelos telefones 153 e 0800-645-9060, ou ainda enviar mensagens para o WhatsApp (43) 99180-0073. O atendimento administrativo também funciona pelo telefone (43) 3902-1010.