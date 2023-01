Três casos de violência doméstica são registrados em Arapongas

Da Redação

A cidade de Arapongas, Norte do Paraná, registrou três casos de violência doméstica neste domingo (15). As informações são divulgadas pela assessoria de imprensa da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar do município.

As três ocorrências foram contra mulheres, por parte de seus companheiros. Uma delas foi registrada no Jardim Casa Grande, enquanto as outras duas foram registradas pela Polícia Militar (PM) no Jardim Santo Antonio.

O caso de violência doméstica no Jardim Casa Grande aconteceu por volta das 14h deste domingo (15). A vítima relatou aos policiais que seu marido chegou na residência embriagado e agressivo. O homem quebrou portas e agrediu a mulher com socos.

Ela contou, ainda, que pediu ao companheiro que ficasse na garagem, enquanto ela limpava a casa. No cômodo, o agressor ingeria mais bebidas alcóolicas e, em determinado momento, voltou a cometer agressões, ameaçando a vítima com uma faca.

A mulher se trancou dentro do quarto e fez contato com a PM. De acordo com os policiais, a vítima apresentava um ferimento no nariz. Ela foi encaminhada para receber atendimento médico, e o marido levado à 22ª SDP para as devidas providências.

Ocorrências no Jardim Santo Antonio

A primeira ocorrência nesse bairro foi registrada por volta das 20h28, quando a Polícia Militar foi acionada por uma mulher. A vítima possui medida protetiva contra o marido, mas permitiu que ele voltasse para casa há cerca de um mês.

Neste domingo (15), no entanto, o casal discutiu e ela expulsou o companheiro de casa. Quando o homem recusou sair, a mulher acionou a PM e, então, ele fugiu. Enquanto as autoridades registravam um B.O., o homem apareceu na residência e foi abordado e revistado.

Ele foi encaminhada para a delegacia de Arapongas para as devidas providências.

Segunda ocorrência

Por volta das 23h27, a PM foi acionada após um casal ter um desentendimento. Conforme boletim de ocorrência, eles passaram a tarde em uma churrasco e, quando voltaram para casa, começaram a discutir. Nesse momento, o homem saiu de casa.

Alguns momentos depois, no entanto, ele retornou e a discussão continuou. Dessa vez, o desentendimento verbal para para agressão física. Conforme as autoridades, o homem agrediu a mulher e, durante a briga, o filha da vítima tentou socorrer a mãe e também acabou machucado.

O homem fugiu e as vítimas foram orientadas.

