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TRÂNSITO

Três acidentes com motociclistas mobilizam socorristas em Arapongas

Ocorrências no Centro e no bairro Flamingos deixaram condutores feridos e um veículo apreendido

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Três acidentes com motociclistas mobilizam socorristas em Arapongas
Autor Foto: Rafael Macri/PMM

Três acidentes de trânsito deixaram motociclistas feridos em Arapongas ao longo desta quinta-feira (01). Os casos ocorreram em horários e pontos distintos do município, exigindo atendimento de equipes de resgate e registros da Polícia Militar.

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A primeira ocorrência foi registrada no início da manhã, no Centro. Um homem perdeu o controle da direção ao acessar a rotatória da Rua Pavão, a partir da Rua Perdizes, e caiu na pista. Socorrido pelo Samu, o condutor foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A PM constatou que ele não possuía carteira de habilitação e que o veículo rodava com débitos de licenciamento pendentes desde 2014. A motocicleta foi recolhida ao pátio policial.

Já no início da tarde, no bairro Flamingos, uma motociclista se feriu na Rua Iratauá após se assustar com a abertura da porta de um carro parado no semáforo. Ao tentar desviar para não bater, a mulher perdeu o equilíbrio e caiu. Com ferimentos nos braços, joelho e dores na cabeça, ela recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada à Santa Casa da cidade. O automóvel estava com a documentação em dia e foi liberado.

Poucos minutos depois, outra colisão foi registrada na Rua Lori, também na área central. A batida envolveu uma caminhonete e uma motoneta, deixando a condutora do veículo menor ferida. A vítima recebeu o pré-atendimento dos socorristas e foi levada à UPA para avaliação médica. Em todos os casos, os policiais registraram o boletim de ocorrência e orientaram os envolvidos.

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acidentes de trânsito ARAPONGAS documentação de veículos motociclistas feridos resgate de emergência Segurança no Trânsito
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