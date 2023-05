Treinamento de primeiros socorros para recém-nascidos completa 1 ano

Da Redação

Treinamento é repassado pelo Samu

O mês de maio marca um momento especial para a área de Saúde de Arapongas. Há um ano, o Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam) conta com um treinamento específico em primeiros socorros destinado aos cuidados com recém-nascidos, especialmente na prevenção de acidentes, em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita.

As atividades são desenvolvidas através de instruções e treinamentos repassados por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Arapongas (Samu) e do Corpo de Bombeiros - em toda 2ª quarta-feira do mês, sempre às 8h00. O projeto foi uma iniciativa da vereadora Marilsa Staub. “Um dia de alegria. Um projeto que deu certo e tem dado bons resultados. Muitos municípios não contam com este serviço. Sabemos o quão delicado é a chegada de um bebê na família e as dúvidas e riscos que podem surgir”, abriu Marilsa.

O secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, também esteve nesta quarta-feira (24) no Cisam. “Este treinamento possibilitou a diminuição da frequência de ocorrências relacionadas a engasgo de bebês – via SAMU ou Bombeiros. São instruções básicas e muito necessárias. Especialmente as mães aqui atendidas conseguem agir de forma correta, além de replicarem o aprendizado para outros familiares e amigos. Não seria possível sem essa disponibilidade do SAMU e Corpo de Bombeiros conosco. Além de ser uma iniciativa da vereadora Marilsa, que nos trouxe essa proposta, dando resultados positivos”, falou Moacir. O 2º Sargento Guedes (Corpo de Bombeiros) e o condutor socorrista, Rogério Fernandes (SAMU Arapongas) ministraram uma palestra com dicas e orientações. Houve também sorteio de brindes para as mães e café da manhã.

O ato contou ainda com a presença da coordenadora do Cisam, Juliana Parazzi, demais profissionais da Cisam e do vereador Toninho da Ambulância.

VOCÊ SABIA?

O engasgo é uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um “caminho errado”, durante o ato de engolir. O engasgo é considerado uma emergência e, em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo. Sendo assim, agir rapidamente evita complicações.

Como agir em caso de engasgo em bebês

Coloque o bebê de bruços em cima do seu braço e faça cinco compressões entre as escápulas (no meio das costas). Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o esterno (osso que divide o peito ao meio), na altura dos mamilos. Tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência (pronto socorro ou hospital). Esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.

Como agir em caso de engasgo por corpo estranho: Manobra de Heimlich

Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica). A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.

IMPORTANTE: Sempre acionar o serviço de emergência (que auxiliará via telefone até o deslocamento das equipes) e dirigir-se ao hospital imediatamente.

Fonte: SESA

LEI

Em Arapongas, a lei nº 5.066 – de 25 de março de 2022, que estabelece a prestação deste treinamento específico no Cisam, foi sancionada pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Confira mais detalhes neste link: https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2022/mar/30.03_assinado.pdf

