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ENTENDA

Trecho urbano da BR-369 em Arapongas terá interrupções temporárias neste domingo

Serviço será feito das 8h às 12h para manutenção do sistema de monitoração eletrônica pela prefeitura

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Trecho urbano da BR-369 em Arapongas terá interrupções temporárias neste domingo
Autor Trechos terrão interrupções na manhã de domingo - Foto: Google Street View

O trecho urbano da BR-369 em Arapongas, conhecido como Avenida Maracanã, passará por interrupções temporárias no tráfego neste domingo (9), das 8h às 12h. Os bloqueios ocorrerão nos quilômetros 186 e 187 para viabilizar a manutenção do sistema de monitoramento eletrônico, serviço que será executado pela prefeitura municipal.

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Para a realização dos trabalhos, o trânsito sofrerá alterações específicas em dois pontos da rodovia. No cruzamento da Avenida Maracanã com a rua Furriel, no quilômetro 186, haverá interdição nos dois sentidos. Os motoristas que viajam no sentido sul, em direção a Apucarana, terão o tráfego direcionado para a rua Juriti, enquanto o fluxo do sentido norte, rumo a Londrina, será desviado para a rua Tetraz. Já no quilômetro 187, no cruzamento com a rua Alcatraz, a pista será interditada apenas no sentido Apucarana, com o desvio também sendo feito pela rua Juriti. O trânsito no sentido Londrina permanecerá liberado neste ponto.

Durante toda a manhã, a concessionária Motiva Paraná fará o monitoramento da rodovia para garantir a segurança de quem trafega pelo local. Veículos de carga de grandes dimensões não precisarão utilizar os desvios urbanos, pois haverá uma operação temporária no sistema pare e siga especialmente dedicada para a transposição segura desses caminhões pelo trecho em obras.


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ARAPONGAS BR 369 MANUTENÇÃO obra de rodovia transito
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