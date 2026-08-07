Trecho urbano da BR-369 em Arapongas terá interrupções temporárias neste domingo

O trecho urbano da BR-369 em Arapongas, conhecido como Avenida Maracanã, passará por interrupções temporárias no tráfego neste domingo (9), das 8h às 12h. Os bloqueios ocorrerão nos quilômetros 186 e 187 para viabilizar a manutenção do sistema de monitoramento eletrônico, serviço que será executado pela prefeitura municipal.

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Para a realização dos trabalhos, o trânsito sofrerá alterações específicas em dois pontos da rodovia. No cruzamento da Avenida Maracanã com a rua Furriel, no quilômetro 186, haverá interdição nos dois sentidos. Os motoristas que viajam no sentido sul, em direção a Apucarana, terão o tráfego direcionado para a rua Juriti, enquanto o fluxo do sentido norte, rumo a Londrina, será desviado para a rua Tetraz. Já no quilômetro 187, no cruzamento com a rua Alcatraz, a pista será interditada apenas no sentido Apucarana, com o desvio também sendo feito pela rua Juriti. O trânsito no sentido Londrina permanecerá liberado neste ponto.

Durante toda a manhã, a concessionária Motiva Paraná fará o monitoramento da rodovia para garantir a segurança de quem trafega pelo local. Veículos de carga de grandes dimensões não precisarão utilizar os desvios urbanos, pois haverá uma operação temporária no sistema pare e siga especialmente dedicada para a transposição segura desses caminhões pelo trecho em obras.



