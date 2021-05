Trecho de Extensão da Avenida Gaturamo recebe iluminação

Continua após publicidade

Após o término da readequação do trevo em acesso para a PR-218 e PR-444, no trecho de extensão da Avenida Gaturamo, em Arapongas - feita pela Viapar, a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur) executou a recolocação de seis postes, no canteiro central da via, além da instalação de novas luminárias de Led, como explica o vice-prefeito, Jair Milani.

“ Nós fizemos a remoção dos postes, para a obra de readequação do trecho, que leva sentido à PR-218 e também para a PR-444, através dos serviços da Viapar. Logo que finalizado, a Seodur retornou ao local para a recolocação dos postes, melhorando ainda mais os serviços através da instalação de iluminação de Led. Especialmente no período da noite, já é possível notar a contribuição que uma iluminação de qualidade traz para esse importante trecho. Todos os serviços trazem grandes benefícios aos motoristas, não só de Arapongas, mas para os que vêm de fora”, disse.