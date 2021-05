Trecho da Rouxinol recebe nova pintura viária

Continua após publicidade

Com a conclusão dos serviços de readequação em trecho da Rua Rouxinol – em frente à antiga Estação Ferroviária, a Secretaria de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur) realizou nesta sexta-feira (21) as pinturas da nova sinalização viária.

O pacote de melhorias contou com a demolição de parte do canteiro central, para retirada do solo, visando o alargamento do trecho – que dá acesso à Avenida Arapongas. E também a demolição parcial do outro canteiro central – logo à frente, localizado próximo da travessia elevada – também na Rouxinol.

“Com o alargamento de trecho, possibilitamos uma faixa a mais para os motoristas que querem acessar o Centro (Avenida Arapongas), ou retornarem à Rouxinol, em sentido à Zona Sul e bairros adjacentes. As outras duas faixas continuam aos motoristas que seguirão pela Rouxinol – para acesso à Rua Flamingos, ou para continuidade na via. Um passo positivo para desafogar o trânsito naquela região”, disse o vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani.

A Rua Rouxinol recebeu, recentemente, reforço na pavimentação asfáltica. A obra comtemplou importante trecho; nas imediações da antiga Estação Ferroviária, seguindo até o final, nas proximidades da Rodoviária Municipal. O recape alcançou 11.241,78m² de pavimento, sendo 259,01m² e a extensão de meio-fio atingiu 114,04 metros. O investimento foi de R$ 450.826,21, provenientes da Caixa Econômica Federal, Ministério do Desenvolvimento Regional e Prefeitura de Arapongas.