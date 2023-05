Trânsito mais seguro: Arapongas lança campanha Maio Amarelo; assista

Da Redação

Prefeito Sérgio Onofre

Nesta quinta-feira, 04, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), lançou oficialmente a campanha de trânsito “Maio Amarelo 2023”, com o tema: “No trânsito, escolha a vida”. A solenidade ocorreu no Altar da Pátria, Praça Pio XII – Avenida Arapongas, contando com a presença do prefeito Sérgio Onofre, vice-prefeito Jair Milani, secretário da Segurança, Paulo Argati, procurador jurídico, Rafael Cita, e demais autoridades.

Ao longo do mês, as ações têm por objetivo chamar a atenção da sociedade para os altos índices de acidentes, mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. De maneira integrada, Arapongas vai desenvolver atividades de conscientização, como palestras, campanhas educativas - enfatizando a Escolinha de Trânsito para alunos da Rede Municipal e blitz com orientações que cheguem até os motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas. "O tema deste ano nos faz pensar sobre as escolhas prudentes que impactam positivamente o trânsito. Escolher usar o cinto de segurança, escolher respeitar a sinalização, dar preferência aos pedestres, não dirigir sob efeito de bebida alcoólica, entre tantas outras atitudes. Vamos seguir intensificando ações educativas, além do respeito o Código Nacional de Trânsito”, falou Argati.

Sérgio Onofre também ressaltou a importância da educação de trânsito para as crianças e, principalmente, para os adultos. “Aposto como qualquer adulto se sente constrangido quando uma criança aponta algum erro nosso ao dirigir. É algo que não esquecemos, tendo em vista que devemos dar o exemplo. Sempre defendi que com educação de trânsito é possível alcançar mudanças positivas. Toda a comunidade - desde as crianças até os adultos - está convidada para fazer parte deste movimento conosco”, salientou. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

DADOS

De acordo com dados repassados pela Sestran, de janeiro a março de 2023 foram registrados 187 acidentes de trânsito em Arapongas, 3 mortos e 83 feridos.

Outras duas mortes no trânsito foram registradas em abril – relatório este que será concluído por meio da Polícia Militar.

No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 224 acidentes, 5 mortes e 109 feridos. “Tivemos no total uma queda no número de acidentes no primeiro trimestre deste ano, contudo as mortes aumentaram. Isso demonstra como são importantes as ações efetivas do Poder Públicas, ligadas também com a conscientização e responsabilidade de cada cidadão”, falou Argati.

VOCÊ SABIA?

Em 2023, o movimento Maio Amarelo completa 10 anos e 10 meses. E em todos anos, ele traz à tona que o trânsito se tornou um problema social, mas que a solução está em cada um de nós. Por isso, nesta edição o verbo “escolher” é o principal foco.

Participaram também demais secretários municipais, vereadores da base aliada, presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Wesley Squilino, chefe da 17ª Ciretran de Arapongas, Laércio Scarpeta, diretor de Trânsito, major Reinaldo Gussi, comandante da 7ª CIPM, major Israel Aparecido de Carvalho, delegado chefe da 22ª Subdivisão de Polícia Civil, Dr. Maurício de Oliveira Camargo, o superintendente da Guarda Municipal de Arapongas (GMA), Luiz Henrique Micheletti e representantes de outras entidades.

