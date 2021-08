Da Redação

Traficante e usuário de drogas são presos pela PM

A Polícia Militar prendeu dois homens no domingo (08), por tráfico de drogas. Segundo a PM, a equipe estava em patrulhamento pelo centro de Sabáudia quando encontrou um homem com atitudes suspeitas.

Na abordagem a polícia localizou 1 grama de maconha e 2 pinos eppendorf cheios de cocaína. Perguntado sobre a drogas no bolso, o rapaz respondeu ser usuário e que adquiriu de outro homem, conhecido pelos policiais de Sabáudia, pelo fato de existir diversas denúncias informais contra o suspeito pelo tráfico de drogas.

A equipe localizou o homem indicado, que ao perceber a chegada da equipe se mostrou nervoso e tentou entrar para o interior da residência, sendo então abordado e na busca pessoal, foi localizado em seu bolso a quantia de mil reais em células diversas, que o suspeito alegou ser fruto de seu trabalho como pedreiro.

Perguntado se em sua casa havia drogas, o homem informou que não, porém após o início das buscas o mesmo falou a PM que havia maconha e alegou ser usuário, indicando assim o local onde a droga estava, foi localizado, dentro de um pote plástico, a droga que pesou 32 gramas.

Na sequência foi encontrado atrás do sofá da sala um pino eppendorf cheio de cocaína, idêntico ao localizado com o abordado anteriormente. Ainda foi localizado a quantia de R$ 45,00 em cédulas diversas sobre o micro-ondas da cozinha. O suspeito foi conduzido junto com o usuário para a delegacia.