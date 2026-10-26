Traficante é preso fazendo 'delivery' de cocaína em Arapongas

Morador de Rolândia tinha quatro mandados de prisão em aberto, tentou fugir da Guarda Municipal e jogou drogas pela janela

Um morador de Rolândia, que já era procurado pela Justiça, foi preso na noite deste domingo (25) suspeito de atuar no tráfico de drogas na modalidade "delivery", em Arapongas. A prisão ocorreu no Conjunto Padre Chico, após uma perseguição da Guarda Municipal.

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De acordo com as autoridades, os agentes faziam patrulhamento pela Rua Águias quando avistaram um Chevrolet Corsa com as mesmas características de um veículo que havia sido denunciado por entregar drogas na cidade. Ao receber a ordem de parada, o motorista desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Durante a perseguição pelas ruas do bairro, os guardas perceberam que o condutor arremessava objetos pela janela do carro. Ele foi alcançado e abordado logo em seguida, na Rua Pássaro Azul.

Os agentes refizeram o trajeto da fuga e encontraram 10 porções de cocaína que haviam sido jogadas pelo suspeito, todas já embaladas para venda. Nas proximidades, a equipe localizou também um pacote fechado com mais 13 porções da mesma droga. Dentro do veículo, ainda foram apreendidos mais uma porção de cocaína no banco do passageiro, R$ 100 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

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Ao ser questionado, o homem confessou que saiu de Rolândia para fazer a entrega de entorpecentes em Arapongas porque estava precisando de dinheiro. Em consulta ao sistema, a equipe confirmou que o suspeito possuía quatro mandados de prisão em aberto, a maioria relacionada ao crime de tráfico de drogas.

O homem foi algemado e encaminhado, junto com o carro e o material apreendido, para a delegacia da Polícia Civil de Arapongas, onde ficará à disposição da Justiça.