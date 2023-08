Traficante é preso e PM apreende maconha após perseguição em Arapongas

Equipes da Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, prenderam um traficante de 23 anos e apreenderam quase oito quilos de maconha na noite desta segunda-feira (7), no Jardim Petrópolis. A ação policial aconteceu após uma perseguição.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Rotam realizava um patrulhamento pela Rua Cisne Negro, quando se deparou com um veículo Ford Fusion de cor prata. Ao perceber os militares, o motorista fugiu e, durante o trajeto, jogou um pacote transparente pela janela do carro.

Algumas quadras depois, o jovem foi abordado e identificado. No pacote arremessado foi encontrado 97 gramas de maconha. Uma equipe do Canil da PM foi acionada, mas nenhuma outra droga foi localizada no veículo. No entanto, ao ser questionado, o suspeito informou que teria mais maconha em sua residência.

Dessa forma, os policiais fora até o imóvel e, com a permissão da esposa do homem, entraram na casa. Em um armário do tipo roupeiro, foi encontrada uma caixa de plástico rosa com vários tabletes de maconha. Uma balança, plástico filme, uma cartela de adesivos e duas facas também foram localizadas. A droga totalizou 7.234 quilos.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem pelo crime de tráfico de drogas e ele foi encaminhado para a 22ª Subdivisão de Polícia Civil de Arapongas para as providências cabíveis. Foi necessário o uso de algemas.

