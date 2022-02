Da Redação

Traficante é presa cocaína em endereço alvo de denúncias

Uma mulher foi presa com 31 porções de cocaína, pesando 214,5 gramas, na madrugada desta quarta-feira (16), por volta da meia-noite, no Jardim Araucária, em Arapongas. Na casa da autora, a Polícia Militar (PM) localizou também R$ 35 e uma balança de precisão. Enquanto fazia a revista pelo local, a equipe encontrou a filha da detida, uma criança, de 9 anos, dormindo em um dos quartos.

continua após publicidade .

A prisão ocorreu após a equipe receber denúncias. Em patrulhamento pelo endereço conhecido pelo tráfico de drogas, a PM abordou um usuário que estava chegando para comprar entorpecentes no local com um motocicleta. Com o abordado, foi localizado um invólucro de cocaína, pesando 5 gramas, e ele foi liberado.

Dentro da casa da mulher, a PM localizou dentro do pote de arroz dois invólucros de cocaína, pesando 208 gramas e um invólucro com 29 porções de cocaína, pesando 6,5 gramas. Além da quantia em dinheiro e a balança de precisão. Os policiais deram voz de prisão à mulher e a criança que estava dormindo ficou sob os cuidados de uma amiga da detida.