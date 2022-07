Traficante de Arapongas diz para GM que engoliu três pedras de crack

Da Redação

A mulher disse que engoliu a droga para tentar se desfazer do material

Um homem e uma mulher, de 31 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite deste sábado (30), em Arapongas. Com eles, a Guarda Municipal (GM) localizou oito pedras de crack, totalizando 1,5 gramas e R$ 180 em dinheiro trocado.



Em patrulhamento pelo Jardim Primavera, a GM, viu três pessoas conhecidas pelo mesmo crime e deu voz de abordagem. No momento em que a mulher viu a GM, dispensou algo por cima de um muro, que posteriormente foi identificado como seis pedras de crack.

O homem tentou fugir, mas foi alcançado e abordado juntamente com os demais. Em busca pessoal, os dois homens, um de 19 e outro de 24 anos, a GM encontrou nada de ilícito. Porém, um deles acabou preso por tentar comprar drogas da mulher.

Segundo o boletim, com a mulher foi encontrada a quantia de R$ 180 em dinheiro trocado e ao verificar o que havia sido dispensado ao solo, a GM localizou duas pedras de crack embaladas e prontas para venda.

Indagada pela GM, ela relatou que havia engolido duas ou três pedras de crack na tentativa de se desfazer do material ilícito. De acordo com a GM, um dos homens disse que estava no local para comprar drogas.

Diante da situação, um dos homens e a mulher foram presos e levados para a 22 ª Subdivisão Policial.

