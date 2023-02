Tráfego de veículo pesado danifica obra em estrada de Arapongas

Da Redação

O proprietário de um veículo pesado, provavelmente um caminhão, causou estragos nas obras de calçamento com pedras irregulares na estrada do Novo Mundo, em Arapongas. Os danos foram constados no final de semana pela Secretaria Municipal de Obras, que em seguida acionou a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

“Infelizmente, o motorista do veículo tentou trafegar no trecho ainda em obras e deve ter atolado na terra, em função das fortes chuvas. Em seguida, deve ter buscado o auxílio de um trator para remover o veículo”, comenta o secretário de Segurança, Paulo Sérgio Argati, que esteve no local fazendo averiguação.

Técnicos da Secretaria de Obras informam que o trecho ainda está em obras e que o processo de calçamento com pedras irregulares compreende a preparação do leito da estrada, a instalação das pedras e a compactação com rolo compressor. Só depois disso a via é liberada para o tráfego. Eles também ressaltam que, no caso do Novo Mundo, há via alternativa para quem precisa trafegar pela região, evitando assim transtornos para os motoristas em períodos chuvosos e danos para a obra. O calçamento é resultado de um convênio entre a Prefeitura e o governo do Estado, atingindo seis quilômetros e com investimento total de R$ 1,6 milhão.

