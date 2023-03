Tradição: teatro 'Paixão de Cristo' acontece em breve, em Arapongas

Da Redação

A data para a apresentação do teatro "Paixão de Cristo" está cada vez mais próxima. Marcada para o próximo dia 02 de abril, a partir das 19h30, no Parque das Nações em Arapongas, a encenação tradicional irá contar com 800 pessoas no elenco.

O espetáculo é organizado pelo Grupo Mãe do Céu que, nos últimos dias, divulga um vídeo para convidar os moradores de Arapongas e toda região para prestigiarem o momento. Neste ano sendo apresentado no Domingo de Ramos, o teatro chega em sua 24ª edição.

Aqueles que desejarem acompanhar a encenação da "maior história de todos os tempos", devem chegar um pouco mais cedo para garantir um lugar. Isso é o que aconselha a psicóloga Hellen Canton, de 30 anos, coordenadora do Grupo Mãe do Céu.

"Aconselhamos sempre que o pessoal chegue um pouco mais cedo para garantir o lugar na arquibancada, pois temos caravanas vindo de outras cidades para assistir o espetáculo", explica a voluntária. Vale ressaltar que o evento é totalmente gratuito.

Encenando a "vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo", os atores deixam o convite para esse momento tão marcante. Veja: null - Vídeo por: tnonline

