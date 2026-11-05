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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Tracker bate contra muro após acidente no centro de Arapongas

Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Suiriri com a Avenida Arapongas; homem de 27 anos foi levado à Santa Casa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Tracker bate contra muro após acidente no centro de Arapongas
Autor A batida aconteceu no cruzamento da Rua Suiriri com a Avenida Arapongas - Foto: TNOnline

Um acidente entre uma Chevrolet Tracker e uma Volkswagen Saveiro deixou um homem de 27 anos ferido na tarde desta quinta-feira (5), no centro de Arapongas. Após a colisão, a Tracker atingiu o muro de uma concessionária. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro.

-LEIA MAIS: Arapongas embarga recria de granja e pode cassar alvará após queixas de moscas

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A batida aconteceu no cruzamento da Rua Suiriri com a Avenida Arapongas. Conforme informações repassadas pelos envolvidos, o motorista da Tracker seguia pela Rua Suiriri quando teria desrespeitado a sinalização de preferência. Ao entrar no cruzamento, o veículo foi atingido pela Saveiro, que trafegava pela avenida.

A força do impacto fez o condutor da Tracker perder o controle da direção. O automóvel saiu da trajetória e acabou atingindo o muro de uma concessionária. Já o motorista da Saveiro conseguiu controlar o veículo e estacionou na Rua Corruíra.


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Tracker bate contra muro após acidente no centro de Arapongas
AutorFoto: TNOnline


Socorristas do Samu avaliaram os envolvidos no acidente. Um homem de 27 anos que estava na Saveiro apresentava dores, principalmente no punho esquerdo, e precisou ser encaminhado à Santa Casa de Arapongas para avaliação médica.

Na Chevrolet Tracker, estava uma passageira, que não ficou ferida. Eles eram de Curitiba e estavam indo para Londrina.

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A Polícia Militar (PM) também compareceu ao cruzamento para registrar o boletim de ocorrência. As circunstâncias da colisão deverão ser esclarecidas.a

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