Trabalhadores liberam cancelas de pedágio em Arapongas; veja

Por volta das 16h45, funcionários que trabalham nas obras do contorno Leste de Arapongas, em forma de protesto, liberaram as cancelas do pedágio. Eles afirmaram que há dois meses estão sem receber os salários da empresa responsável pela contratação.

De acordo com Agnaldo Sales, trabalhador na medição, a obra está paralisada desde o dia 21 de agosto. "São cerca de 70 funcionários sem receber salários há pelo menos dois meses. Entre os trabalhadores estão moradores de Arapongas, Apucarana, Rolândia, Califórnia, Sarandi, Maringá e estado de São Paulo, alguns destes sem condições de retornar para casa, liberamos as cancelas pois não tivemos resposta da empresa", disse.

O caso:

De acordo com os manifestantes, a empresa Societá Construtora, terceirizada pela concessionária e responsável pela contratação dos trabalhadores, não estaria honrando com os pagamentos e compromissos trabalhistas.

Os manifestantes relatam ainda que, alguns trabalhadores que vieram de fora do estado, estão sem condições de retornar para casa por não ter mais dinheiro.

Em nota, a Viapar informou que a empresa "garante que independente de qualquer paralisação de funcionários de empresas terceirizadas, não haverá atrasos nas obras do contorno".

A reportagem entrou em contato com a empresa Soicetá que informou que o caso está sendo tratado pelo Jurídico e que não vai se pronunciar sobre o assunto.