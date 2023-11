Trabalhadores ficam soterrados após acidente em obra de Arapongas

Dois trabalhadores ficaram soterrados em um obra de Arapongas, no norte do Paraná, no início da tarde desta terça-feira (21). Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender a grave ocorrência na Rua Tico Tico Rei.

Segundo apurações iniciais, as vítimas trabalhavam em uma valeta no momento em que foram soterradas por grande quantidade de terra. O acidente foi registrado nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Caravelle. "Os dois rapazes estavam trabalhando ali, colocando tubos, quando a terra desabou", contou um outro trabalhador que presenciou o soterramento.

"Entrou todo mundo em desespero, e graças a Deus conseguimos retirar eles", disse ainda. De acordo com relato de testemunhas, a rápida ação dos socorristas permitiu que os trabalhadores fossem retirados com vida. Uma retroescavadeira, que estava sendo utilizada nas obras, também foi usada no socorro às vítimas soterradas.

Uma das vítimas necessitou do auxílio de respiração mecânica - função artificial do pulmão exercida pelo ventilador pulmonar, que dá suporte e possibilita a entrada de ar puro nos pulmões do paciente. Os dois trabalhadores foram encaminhados para hospitais da cidade. Ainda não há mais detalhes sobre o quadro de saúde deles.

"Momentos de terror"

"Cheguei a arrepiar, porque a gente não é acostumado a ver acidente assim", contou um comerciante que possui uma loja nas proximidades da UPA e presenciou o soterramento.

