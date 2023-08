Trabalhadores encontram falsa-coral de mais de 1 metro em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Uma cobra da espécie falsa-coral, com mais de 1 metro de comprimento, foi resgatada em Arapongas, no Norte do Paraná, nesta quinta-feira (17). O réptil foi localizado por trabalhadores, em um terreno que estava sendo roçado.

Funcionários de uma empresa terceirizada de roçagem trabalhavam na rua Tororó, na região do Conjunto Centauro III, quando se depararam com o animal por volta das 11 horas. A cobra estava entre galhos e gramas.

De acordo com o boletim de ocorrência da Guarda Municipal (GM) de Arapongas, a falsa-coral foi apanhada pela concha de uma mini escavadeira que recolhia os resíduos da roçagem. Agentes do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) foram chamados para realizar o resgate da cobra.

O animal foi capturado com segurança e, posteriormente, levado para uma área com vegetação nativa distante do meio urbana. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

