Trabalhadores encontram cobra venenosa em Aricanduva; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cobra que é venenosa e mede quase um metro de comprimento, foi resgatada pelo Grupo de Defesa Ambiental (GDA)

Trabalhadores que realizavam serviço de limpeza e roçagem em Aricanduva, Distrito de Arapongas, encontraram uma cobra da espécie corredeira-lisa na manhã desta sexta-feira, 17. Eles se assustaram, mas conseguiram colocar o animal em segurança dentro de um tambor. Depois disso, entregaram a cobra na sede da Base de Segurança Integrada Aricanduva, para que pudesse ser destinada a um local apropriado. (Veja o vídeo abaixo).

continua após publicidade .

A cobra que é venenosa e mede quase um metro de comprimento, foi resgatada pelo Grupo de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas (GM) e levada para um local de mata apropriado e seguro para a espécie. Veja o momento que o animal foi solto na natureza:

null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Corredeira-lisa



A corredeira-lisa (nome científico: Thamnodynastes strigatus) é uma espécie de cobra da família Dipsadidae, que é encontrada no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, podendo ser vista sobre a vegetação, dentro d'água e sobre o solo. Mede em média 80 centímetros de comprimento.

Quando em descanso, permanece no alto de árvores, descendo apenas para forragear o chão. Se alimenta principalmente de anuros, peixes, mamíferos e outros répteis. É noturna e vivípara, com ninhadas compostas de seis a 17 filhotes.

Apresenta comportamento agressivo quando capturada e seu veneno é capaz de gerar edemas e dor intensa no local. (Wikipédia).

Siga o TNOnline no Google News