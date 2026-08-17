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ARAPONGAS

Trabalhadores do polo moveleiro têm reajuste de 6,2% no piso salarial

Funcionários que ganham acima do piso até R$ 8 mil têm aumento de 5,5%

Escrito por Da Redação
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Trabalhadores do polo moveleiro têm reajuste de 6,2% no piso salarial
Autor Trabalhadores da indústria moveleira garantiram 6,2% de reajuste salarial - Foto: Gilson Abreu/AEN

Os trabalhadores das indústrias de móveis de Arapongas (PR) e de mais cinco municípios garantiram um reajuste de 6,2% no piso salarial mínimo. Conforme Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2026/2027, firmada entre o Sindicato das Indústrias de Móveis (Sima) e o Sindicato dos Trabalhadores (Sticma), o novo valor passa de R$ 2.173,27 para 2.308,01 para os profissionais que possuem mais de seis meses de registro. Para as novas contratações, o piso nacional de ingresso foi fixado em R$ 1.968,57.

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Quem ganha acima do piso até R$ 8 mil o reajuste é de 5,5%. Os trabalhadores que recebem remuneração acima de R$ 8.000,01 terão o índice de reajuste definido por meio de livre negociação direta entre o empregador e o respectivo empregado. Nesses casos, a regra determina que sejam deduzidas as eventuais antecipações salariais que já tenham sido concedidas pelas empresas no período de 1º de maio de 2025 a 30 de abril de 2026.

O documento também detalha as faixas de remuneração com base na classificação profissional dos empregados. A função de auxiliar passa a contar com o salário mensal correspondente ao piso principal, de R$ 2.308,01. Para os trabalhadores classificados como oficial, o rendimento mínimo será de R$ 2.639,47. Já para os cargos de chefia, a remuneração foi fixada em R$ 3.757,00.

Segundo o presidente do Sticma, Carlos Roberto da Cunha, as reivindicações iniciais previam ganhos mais expressivos, mas o cenário inflacionário impôs limites às tratativas. "O nosso pedido estava na casa de 19%. Na verdade, a gente pede valorização no piso, aumento real, e a somatória dava isso. Sabia da dificuldade porque tivemos uma inflação de 4,11%”, comentou.

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Contudo, Cunha avalia que o índice ficou dentro da média estadual. “O nosso reajuste ficou um pouco maior que o resto do estado", avaliou.

As novas condições trabalhistas e salariais têm vigência garantida até 30 de abril de 2027. Além de Arapongas, o acordo abrange as indústrias e os funcionários de Apucarana, Califórnia, Pitangueiras, Rolândia e Sabáudia.

Sima

O vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima), Irineu Borrasca, destacou por meio de nota que as negociações coletivas da categoria foram concluídas em 7 de agosto, resultado em um ganho real de 2,09% sobre os pisos da categoria moveleira, representando um índice quase 51% superior à inflação.

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"O resultado reflete o diálogo responsável e o compromisso de ambas as entidades na busca pelo equilíbrio entre a valorização dos trabalhadores e a sustentabilidade das empresas do setor. Temos a certeza de que as relações de trabalho e a geração de renda em nosso Polo Moveleiro vêm sendo conduzidas de forma consciente e responsável, contribuindo para a continuidade da evolução de um segmento pujante e de reconhecida importância para a economia nacional", disse.

O sindicato destaca ainda que o setor tem se demonstrado inovador, buscando adaptações e adequações às normas regulamentares que preservem a saúde ocupacional e proporcionem maior segurança e conforto aos trabalhadores. As administrações de ambos os sindicatos têm procurado trabalhar com afinco nas situações de impacto no Polo, sempre atentas ao seu entorno e às oportunidades de crescimento, desenvolvimento e representatividade", concluiu.


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