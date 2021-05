Trabalhadores da educação recebem vacina nesta quinta-feira

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde vai começar a vacinar contra a Covid-19 os trabalhadores da Educação, a partir da quinta-feira, 27. A ação fará parte da aplicação da 1ª dose de vacinas da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, aos grupos da educação. Em um primeiro momento, a vacinação é destinada aos trabalhadores da Educação da Rede Pública (Municipal e Estadual) e Escolas ou Colégios da Rede Privada.

Segundo o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, o novo cronograma da vacinação foi definido juntamente com o Núcleo Regional de Educação de Apucarana (NRE), e também com a Secretaria Municipal de Educação (Semed). “ Juntamente com a chefe do NRE, Cristiane Pablos e o secretário da Educação, o professor Peta, definimos o esquema da vacinação, a fim de atender o grupo de trabalhadores da educação. Vamos vacinar, neste primeiro momento, profissionais do ensino fundamental, médio e Centros Municipais de Educação Infantil, os CMEI’s, e as Escolas, Colégios e Centros de Educação da rede privada. Gradativamente, conseguiremos avançar cada vez mais, e atender os demais espaços educacionais. Seguindo o que foi estabelecido pelo Plano Estadual de Vacinação”, afirma.

Para o prefeito, Sérgio Onofre, a vacinação dos trabalhadores da Educação possibilita um possível retorno das aulas presenciais. “ Primeiro queremos vacinar esses profissionais da educação e, na sequência vamos analisar uma possível volta às aulas presenciais, de maneira gradativa, com segurança e responsabilidade. Em primeiro lugar vem a saúde e segurança desses profissionais”, afirma.

CONFIRA O CRONOGRAMA

27/05 – QUINTA-FEIRA: Serão vacinados os Trabalhadores da Educação, acima dos 50 anos, da Rede Municipal de Ensino (Escolas e CMEI’s). Exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 9h às 17h.

28/05 – SEXTA-FEIRA: Serão vacinados os Trabalhadores da Educação, acima dos 50 anos, da Rede Estadual de Ensino. Exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 9h às 17h.

31/05 – SEGUNDA-FEIRA: Serão vacinados os Trabalhadores da Educação, acima dos 40 anos, da Rede Municipal de Ensino. Exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 9h às 17h.

01/06 – TERÇA-FEIRA: Serão vacinados os Trabalhadores da Educação, acima dos 40 anos, da Rede Estadual de Ensino. Exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 9h às 17h.

02/06 – QUARTA-FEIRA: Serão vacinados os Trabalhadores da Educação, acima dos 40 anos, da Rede Privada de Ensino (Escolas, Centros de Educação Infantil ou Colégios). Exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 9h às 17h.

DEMAIS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO – Segundo a Secretaria de Saúde, em breve, um novo cronograma de vacinação será estabelecido para atender os trabalhadores da Educação que atuem em Centros de Cursos Técnicos e Profissionalizantes, Escolas de Idiomas, Instituições de Ensino Superior, entre outros cursos educacionais privados.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Os Trabalhadores da Educação devem apresentar:

- CPF;

- DOCUMENTO COM FOTO;

- CARTÃO SUS;

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

- CARTEIRA DE VACINAÇÃO

- CÓPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE ATUAL EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (CARTEIRA DE TRABALHO, CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE), E DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO.