Trabalhador tem caminhonete roubada durante frete, em Arapongas

Diante dos fatos, a vítima foi orientada quantos aos procedimentos cabíveis

Um trabalhador que realiza fretes em Arapongas teve a caminhonete e demais objetos pessoais roubados neste sábado, 19, enquanto carregava um sofá para um suposto cliente. Ele foi rendido com arma de fogo e ficou amarrado por cerca de uma hora em uma construção, até conseguir pedir por socorro. O crime aconteceu no bairro Coqueiral.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima relatou que teria realizado um frete, e teria combinado com o suposto cliente, aparentando cerca de 25 anos, de carregar um sofá no Jardim Columbia, e levar até o bairro Coqueiral.

Ao chegar em frente ao local de entrega que se encontrava em construção, foi anunciado o roubo, por um outro homem que estava com o rosto coberto. Ele apresentou uma arma de fogo, o amarrou e levou para dentro da residência, o colocando dentro do banheiro, tudo em parceria com o contratante do frete.

Da vítima, foram levados a caminhonete Ford/F1000 de cor marrom, com carroceria de madeira na mesma cor, o celular, documentos pessoais e dinheiro, cerca de R$ 400,00. Ele permaneceu amarrado no local por cerca de uma hora, até que conseguiu se soltar das cordas e chamar a Polícia Militar (PM).

A equipe policial foi até o endereço que constava no contato da pessoa que teria anunciando o sofá na internet e ele contou que uma mulher fez contato, interessada na compra do sofá. Na manhã deste sábado, um homem foi buscar o produto, dizendo que seria esposo da compradora do sofá. O homem não identificado pagou e a vítima do roubo carregou o sofá em sua caminhonete.

Quando a equipe foi verificar o anúncio no aplicativo, foi possível constatar que a compradora excluiu o seu perfil, não sendo possível averiguar demais dados para identificação. Diante dos fatos, a vítima foi orientada quantos aos procedimentos cabíveis.

