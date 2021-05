Trabalhador que morreu em fábrica é identificado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O homem que morreu após um acidente de trabalho na tarde desta terça-feira (11), já foi identificado.

Alex Godoi tinha 42 anos e morava em Arapongas. Ele estava ajudando os prestadores de serviço de Curitiba a instalar uma máquina em uma fábrica de móveis.

Alex não era funcionário da empresa, apenas prestador de serviço e foi ajudar na instalação.

O trabalhador era muito conhecido no município, tocava em uma igreja e era uma pessoa considerada muito alegre.

O Instituto Médico Legal, IML, confirmou a identificação. A comoção nas redes sociais é grande.

"É triste tudo mudar de repente e termos de ver partir pessoas especiais que amávamos de coração. Descanse em paz, amigo Alex Godoi"

"Alex Godoi ..meu grande amigo ..vai fazer falta..que Deus te receba de braços abertos"

O acidente

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (11) em Arapongas depois de sofrer um acidente de trabalho.

Segundo informações do Samu, ele estava montando uma máquina industrial em uma fábrica de móveis da cidade, situada na Rua Guaratinga, no Parque Industrial II, quando parte do maquinário caiu sobre ele.

Outros dois trabalhadores ficaram feridos.