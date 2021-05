Trabalhador morre em acidente de trabalho em Arapongas

Continua após publicidade

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (11) em Arapongas depois de sofrer um acidente de trabalho. Segundo informações do Samu, ele estava montando uma máquina industrial em uma fábrica de móveis da cidade, situada na Rua Guaratinga, no Parque Industrial II, quando parte do maquinário caiu sobre ele. Outros dois trabalhadores ficaram feridos.

Segundo um funcionário da empresa que não quer se identificar, os trabalhadores envolvidos neste acidente são prestadores de serviço vindos de Curitiba. Ele conta que o maquinário que estava sendo montado pesa aproximadamente 4,5 toneladas e teria caído sobre os homens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro as vítimas. De acordo os socorristas, eles tentaram reanimar o trabalhador com estado mais grave por mais de uma hora, mas ele não resistiu e morreu no local. Ainda segundo o Samu, o pé do homem teve que ser amputado pois estava enroscado no trilho. Ele ainda chegou a bater sua cabeça em um outro trilho da máquina quando caiu.

Os outros dois trabalhadores sobreviveram ao acidente. Um deles foi socorrido com suspeita de fraturas na costela e clavícula. O outro teve uma fratura em sua perna esquerda.

Duas das vítimas eram funcionários de uma empresa terceirizada e estavam ali instalando a máquina que compraram em março do ano passado. A outra vítima trabalhava na empresa onde aconteceu o acidente e estava acompanhando. O trabalhador que faleceu era da empresa terceirizada.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. A Polícia Civil e a Perícia também foram para o local.