Trabalhador fica ferido após ser atingido por galho de árvore em Arapongas

Um trabalhador de 42 anos precisou ser hospitalizado após ser atingido pelo galho de uma árvore na manhã desta quarta-feira (27), no município de Arapongas. A vítima sofreu o impacto enquanto trabalhava na árvore, chegou a desmaiar no local devido à pancada, mas conseguiu recuperar a consciência antes da chegada das equipes de resgate.

-LEIA MAIS: Perseguição na PR-218 termina com apreensão de 50 kg de droga

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros ao trabalhador. Após o atendimento inicial no local do acidente, a ambulância encaminhou o homem para a Santa Casa de Arapongas. De acordo com os socorristas, ele apresentava uma suspeita de fratura na região das costelas e passará por avaliação médica detalhada.