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ACIDENTE

Trabalhador fica ferido após ser atingido por galho de árvore em Arapongas

Vítima de 42 anos chegou a perder a consciência com o impacto, mas foi estabilizada e levada à Santa Casa na manhã desta quarta-feira (27)

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 11:36:35 Editado em 27.05.2026, 11:36:29
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Trabalhador fica ferido após ser atingido por galho de árvore em Arapongas
Autor Homem de 42 anos foi encaminhado à Santa Casa - Foto: Colaboração/André Garcia

Um trabalhador de 42 anos precisou ser hospitalizado após ser atingido pelo galho de uma árvore na manhã desta quarta-feira (27), no município de Arapongas. A vítima sofreu o impacto enquanto trabalhava na árvore, chegou a desmaiar no local devido à pancada, mas conseguiu recuperar a consciência antes da chegada das equipes de resgate.

-LEIA MAIS: Perseguição na PR-218 termina com apreensão de 50 kg de droga

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros ao trabalhador. Após o atendimento inicial no local do acidente, a ambulância encaminhou o homem para a Santa Casa de Arapongas. De acordo com os socorristas, ele apresentava uma suspeita de fratura na região das costelas e passará por avaliação médica detalhada.

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acidente de trabalho ARAPONGAS fratura costelas Hospitalização primeiros socorros trabalhador ferido
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